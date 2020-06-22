Джон Болтон поставил Путина в пример Трампу

Экс-советник Белого дома считает, что глава РФ лучше президента США готовится к переговорам.

В США Владимира Путина поставили в пример Дональду Трампу. Об этом журналистам американского телеканала ABC рассказал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Бывший чиновник заявил, что президент РФ гораздо более тщательнее готовится к разговору с коллегами. Политик знает этих людей, держит в голове желаемые цели и обдумывает фразы.

Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности

Напомним, что ранее Джон Болтон говорил о том, что Путин может с легкостью манипулировать Трампом. Американец считает, что глава РФ не беспокоится из-за американского политика и не видит в Трампе серьезного противника.

Болтон посчитал встречу Трампа и Ким Чен Ына ошибкой.

Видео: ABC New