Джон Болтон поставил Путина в пример Трампу

В США Владимира Путина поставили в пример Дональду Трампу. Об этом журналистам американского телеканала ABC рассказал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Бывший чиновник заявил, что президент РФ гораздо более тщательнее готовится к разговору с коллегами. Политик знает этих людей, держит в голове желаемые цели и обдумывает фразы.
Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом
Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности
Напомним, что ранее Джон Болтон говорил о том, что Путин может с легкостью манипулировать Трампом. Американец считает, что глава РФ не беспокоится из-за американского политика и не видит в Трампе серьезного противника.
Болтон посчитал встречу Трампа и Ким Чен Ына ошибкой.
Видео: ABC New
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