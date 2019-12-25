Джон Болтон оценил угрозы ввести вторичные санкции против России

Экс-советник Трампа напомнил о мировой реакции на инициативу Белого дома.

Угрозы американского президента-республиканца Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергетические носители, "смехотворны". Соответствующее заявление сделал бывший советник лидера Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Иностранный эксперт в статье для издания The Wall Street Journal отметил, что потенциальное введение пошлин против экспорта российских товаров в США "ничего не значит". Специалист указал, что в прошлом году объем экспорта из РФ в Вашингтон составил всего три миллиарда долларов.

Угрозы Вашингтона о том, что произойдёт через 50 дней, практически бессмысленны. Введение пошлин на российский экспорт в США практически ничего не значит. Угроза введения дополнительных санкций против импортёров российской нефти и газа, таких как Китай и Индия, смехотворна, как показала реакция рынка. Джон Болтон, экс-советник главы США

Американец отметил, что по истечении 50-дневного дедлайна Дональд Трамп будет иметь возможность "найти причины не предпринимать никаких действий против России, умывая руки от всего этого дела".

Экс-советник Трампа допустил возможность визита Ким Чен Ына в США.

Фото: YouTube / The Telegraph