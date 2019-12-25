  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла"
Сегодня, 7:46
156
lesjasap

Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла"

0 0

Майк Помпео выпустил заявление о том, что США не одобряют политику Пекина в Гонконге.

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла". Писатель известен своими произведениями, в которых он критиковал тоталитаризм. В официальном заявлении чиновника говорится о том, что коммунистическая партия Пекина "продолжает разрушать свободный Гонконг".

Едва высохли чернила на репрессивном законе о национальной безопасности, как местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности

Майк Помпео, госсекретарь США

Американский представитель отметил, что в Китае начали удалять с библиотечных полок книги, которые критикуют коммунистический режим, а также запретили политические лозунги. Местные власти также требуют ввести в школах цензуру.

По словам Помпео, ранее Гонконг мог процветать, так как в городе допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона. Чиновник добавил, что США осуждают Китай за невыполнение обязательств по китайско-британской декларации.

В Гонконге начались протесты из-за китайского закона о нацбезопасности.

Теги: гонконг, джордж оруэлл, китай, майк помпео, цензура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии