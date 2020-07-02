На митингах уже задержали более трёхсот человек.

В Гонконге начались протесты из-за китайского закона о нацбезопасности. Об этом пишет Reuters.

На демонстрации, посвящённые 23-й годовщине передаче Китаю бывшей английской колонии, пришли несколько тысяч граждан. Для их разгона полиция применяла водомёты и слезоточивый газ.

Сообщается, что на митингах уже задержали более трёхсот человек. Как минимум девять из них получили обвинение в преступлении, предусмотренном новым законом о национальной безопасности.

Ранее парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга. Решение было принято на 20-й сессии Постоянного комитета. Документ станет дополнением к III Основному закону о Специальном административном районе Гонконг. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ. Он вступает в силу с 30 июня 2020 года.

Видео: YouTube / Channel 4 News