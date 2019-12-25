Законопроект вызвал недовольство и протесты в Гонконге среди населения и местных чиновников.

Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Решение было принято на 20-й сессии Постоянного комитета. Документ станет дополнением к III Основному закону о Специальном административном районе Гонконг.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ. Он вступает в силу с 30 июня 2020 года.

В принятом документе говорится об обязательствах правительства КНР по вопросу национальной безопасности. Там прописано, что Гонконг имеет конституциональную ответственность за её поддержание. Предусматривается наказание за сепаратизм, попытки подрыва государственной власти, терроризм, а также за вступление в сговор с иностранными государствами или силами антикитайской направленности.

Законопроект вызвал недовольство и протесты в Гонконге среди населения и местных чиновников. Они посчитали, что он подрывает автономность района.

Ранее посол обвинил Запад в попытках расколоть Китай.