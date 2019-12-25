Чжан Ханьхуэй объяснил, почему Запад не хочет принятия закона о защите национальной безопасности.

Посол обвинил Запад в попытках расколоть Китай. Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал в рамках пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". По словам специалиста, демонстрации и акции протеста на территории Гонконга финансируются американской стороной. Это якобы сделано ради того, чтобы "расколоть КНР" и создать сложности для развития государства.

Американцы и Запад играют очень некрасивую, дурную роль. Все эти демонстрации, эти протесты, хаос, организованы Западом Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России

По словам дипломата, Запад направляет в Гонконг оружие и другие опасные средства ведения конфликта, а также занимаются подготовкой радикально настроенных граждан и сепаратистов. Ханьхуэй пояснил, что США не хотят принятия законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга. Этот проект позволит Китаю пресекать попытки подобных расколов со стороны внешних сил.

Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию.

Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня



