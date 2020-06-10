Посол Китая считает, что Пекин просто раньше всех обнаружил коронавирус. Об этом дипломат рассказал в рамках пресс-конференции, которую организовали МИА "Россия сегодня". Чжан Ханьхуэй не знает о том, какой первоначальный источник был у COVID-19. По его словам, власти Уханя могли первыми выявить заражение.
Эпидемия. Действительно вспышка была в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили
Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России
Напомним, что ранее американские ученые проанализировали спутниковые данные у парковок больниц в Ухане. Они предположили, что коронавирус мог появиться на территории страны еще летом 2019 года. К концу прошлого летнего сезона в Ухане резко возросло количество транспорта у медицинских учреждений.
Китай усомнился в том, что именно он стал "родиной" коронавируса.
Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"
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