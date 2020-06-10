Чжан Ханьхуэй рассказал, что власти Уханя первыми заметили вирус, но это не означает, что инфекция появилась именно там.

Посол Китая считает, что Пекин просто раньше всех обнаружил коронавирус. Об этом дипломат рассказал в рамках пресс-конференции, которую организовали МИА "Россия сегодня". Чжан Ханьхуэй не знает о том, какой первоначальный источник был у COVID-19. По его словам, власти Уханя могли первыми выявить заражение.

Эпидемия. Действительно вспышка была в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили Чжан Ханьхуэй, посол Китая в России

Напомним, что ранее американские ученые проанализировали спутниковые данные у парковок больниц в Ухане. Они предположили, что коронавирус мог появиться на территории страны еще летом 2019 года. К концу прошлого летнего сезона в Ухане резко возросло количество транспорта у медицинских учреждений.

Китай усомнился в том, что именно он стал "родиной" коронавируса.

Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"