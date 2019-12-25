За минувшие выходные в мире зафиксировали более 400 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.

Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии. Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения

Он добавил, что за минувшие выходные в мире зафиксировали более 400 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Ранее социальный центр для пожилых в Петербурге оштрафовали за карантинные нарушения: коронавирус нашли у 17 человек.