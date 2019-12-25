Социальный центр для пожилых в Петербурге оштрафовали за карантинные нарушения: коронавирус нашли у 17 человек

Проблемы касались инвентаря и хранения пищевой продукции.

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "Социально гериатрический центр "Опека" за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологическго благополучия населения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

С 20 мая по 18 июня текущего года в пансионате "Рижский" нашли коронавирус у восьми сотрудников и девяти подопечных, информацию об этом передали в "Опеку". После проведенного расследования выяснилось, что СГЦ допустил ряд санитарных и эпидемиологических нарушений во время пандемии коронавируса: документация не давала четкой информации о сроках хранения готовой кулиарной продукции, на порционных емкостях отсутствовал ярлык с указанием изготовителя, сроков годности, изготовления поставляемой в центр пищевой продукции. Кроме того, в буфете нарушались правила соблюдения личной гигиены, режим мытья кухонной посуды, и отсутствовал инвентарь с указанием объемов моющих и дезинфицирующих средств. Также в холодильнике для временного хранения блюд нашли следы ржавчины, зафиксировали отсутствие устройства для учета температурно-влажностного режима и перетаривание специй и хранение хлебобулочных изделий без сохранения маркировки изготовителя.

"Опеке" придется выплатить 100 тысяч рублей.

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