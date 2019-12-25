Инспектор ГИБДД в Петербурге осужден условно за взятку

Полицейский предложил автомобилисту-нарушителю избежать ответственности за деньги.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил инспектора ГИБДД к трем годам лишения свободы условно. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, Руслан Епимахов попался на взятке.

Су установил, что в минувшем марте инспектор решил наживиться на автомобилисте, в отношении которого завел административное дело за нарушение на дороге: водитель мог лишиться прав. Полицейский предложил автомолюбителю избежать ответственности и не направлять материалы дела в суд за 30 тысяч рублей взятки. Водитель согласился на предложение, но попросил снизить сумму взятки в два раза. Позднее Епимахов по телефону снова обговорил с автомобилистом условия их соглашения и на последующей встрече в своем кабинете № 101 ОГИБДД получил деньги на руки.

В суде инспектор полностью признал вину. В течение трех лет мужчина не сможет занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

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