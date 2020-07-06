Курьера арестовали на сутки за неприличную надпись на полицейском авто

Молодой человек раскаялся и отметил, что сделал для себя выводы.

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности курьера Георгия Рожкова, одного из вандалов, написавших нецензурное слово на дверях полицейской машины. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, молодого человека арестовали на сутки.

Ночью 27 июня Рожков вместе с приятелем из хулиганских побуждений взялся за черный маркер и написал на служебном автомобиле "Форд Транзит" бранное слово. Инцидент произошел на улице Рубинштейна на глазах у прохожих. Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся, отметив, что задержан был впервые и сделал для себя выводы.

Ранее мы рассказывали, как петербургского ученого осудили на шесть лет условно под грифом "Секретно".

Видео: пресс-служба ГУ МВД