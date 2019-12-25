Петербургского ученого осудили на шесть лет условно под грифом "Секретно"

Мужчина стал фигурантом нескольких дел о мошенничестве.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил ученого Александра Романова к шести годам лишения свободы условно. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в девяти преступлениях по статье "мошенничество".

Также суд удовлетворил гражданский иск ПАО "Невское ПКБ" на сумму свыше 13 млн рублей. Отмечается, что дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в расследовании фигурировали материалы под грифом "Секретно". По информации издания "Фонтанка", 72-летний доктор технических наук работал с крупными исследовательскими институтами страны, а фигурантом уголовного дела стал еще в 2013 году. Дело завели двумя годами раньше в отношении неустановленных лиц из-за постоянных хищений государственных средств, выделяемых различным научным центрам и бюро на проектирование судов. Романов неоднократно пытался сбегать за границу, из-за чего выделенное дело приостанавливали, однако в 2018 году ученый вернулся в Россию и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Фото: Piter.TV