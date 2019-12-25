Петербургского военного эксперта отправили в колонию за государственную измену

Мужчина продал немецкой компании некоторые данные об обучении сотрудников ФСБ.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам в колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в государственной измене.

Дело Неелова слушалось в закрытом режиме из-за грифа "Совершенно секретно". Как выяснилось, мужчина за плату передал немецкой консалтинговой фирме некоторые данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников Российской ФСБ. Сам мужчина признал вину частично и заявил, что не считал передаваемые данные секретными.

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Фото: Piter.TV