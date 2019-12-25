Жителя Петербурга осудили за добавление к памятнику Николая I золотой ноги

Мужчину арестовали на трое суток.

Октябрьский районный суд привлек петербуржца к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По версии следствия, 29 июня вечером мужчина, находясь напротив дома №6 по Исаакиевской площади, организовал и провел пикеты, где демонстрировал ногу манекена золотого окраса. На ней имелась надпись "#Самоизоляция#Конституция2020". Помимо этого у подсудимого были баннеры черного цвета с вырезанным текстом: "Не подав рук протянутся ноги", которые он вывесил на строительном ограждении памятника Николаю I.

Мужчина пояснил, что не считает свои действия выражением своего мнения и попыткой формировать мнение окружающих. Он уточнил, что создал арт-объект, а ногу нашел в помойке.

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Фото: объединенная пресс-служба судов