Владелец незаконной плавучей гостиницы предстанет перед судом

Судно сдавалось за 10 тысяч рублей.

Во вторник, 30 июня, стало известно, что перед судом предстанет 37-летний владелец плавучей гостиницы. Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СК.

Так, на судне надстроили жилые помещения и баню, оно было пришвартовано в акватории Малой Невки. Объявление о сдаче гостиницы опубликовано в интернете, так, сутки аренды стоили 10 тысяч рублей. Следствие уточняет, что из-за нарушения остойчивости судно может опрокинуться и утонуть. Ко всему прочему, обнаружены нарушения противопожарной безопасности.

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