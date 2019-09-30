Вандалы попали под уголовное дело за написанный на полицейской машине мат

Молодые люди так повеселились ночью на улице Рубинштейна.

В минувшее воскресенье, 28 июня, полицейские задержали двух вандалов, нарисовавших маркером на служебной машине нецензурное слово. Инцидент произошел около часа ночи накануне на улице Рубинштейна, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Видео с работой "художников" появилось в соцсетях.

Как выяснилось, авторами надписи были 20-летний и 21-летний молодые люди, работающие в службе по доставке еды. Оба оказались приезжими и снимали квартиру на улице Рубинштейна. Испортить полицейскую машину парни решили из хулиганских побуждений. При этом они записывали процесс на видео.

Возбуждено уголовное дело о вандализме, молодым людям грозит несколько месяцев ареста.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто.

Видео: пресс-служба ГУ МВД