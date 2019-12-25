В России начались испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

В госпитале Бурденко компоненты вакцины ввели 18 волонтерам.

В России начались испытания вакцины от COVID-19. Об этом в официальном сообщении рассказали чиновники из Минобороны РФ. Они объяснили, что опытная вакцина введена первым 18 добровольцам. Испытания проводятся на базе госпиталя Бурденко.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента Минобороны РФ

Напомним, что клинические испытания ведутся Минобороны РФ совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на тестирование препарата на людях выдано Минздравом РФ 16 июня.

Стоит отметить, что девятерым волонтерам введен один компонент вакцины, еще девятерым - другой.

В России умерли 489 медиков, заразившихся COVID-19.