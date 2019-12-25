В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19

В новосибирском "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19. Генеральный директор научного центра Ринат Максютов объяснил, что тесты на волонтерах начнутся с 15 июля. Об этом специалист заявил во время заседания глав служб государств-участниц ШОС, которые занимаются обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия.
Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля
Ринат Максютов, гендиректор научного центра "Вектор"
Медики ожидают, что разрабатываемая организацией вакцина будет зарегистрирована в РФ осенью текущего года. После этого вакцина перейдет на пострегистрационные клинические испытания.
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