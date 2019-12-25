В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19

В научном центре Новосибирска начнут тестировать вакцину на добровольцах с 15 июля.

В новосибирском "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19. Генеральный директор научного центра Ринат Максютов объяснил, что тесты на волонтерах начнутся с 15 июля. Об этом специалист заявил во время заседания глав служб государств-участниц ШОС, которые занимаются обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля Ринат Максютов, гендиректор научного центра "Вектор"

Медики ожидают, что разрабатываемая организацией вакцина будет зарегистрирована в РФ осенью текущего года. После этого вакцина перейдет на пострегистрационные клинические испытания.

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса.