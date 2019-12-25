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В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19
Сегодня, 12:49
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lesjasap

В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19

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В научном центре Новосибирска начнут тестировать вакцину на добровольцах с 15 июля.

В новосибирском "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19. Генеральный директор научного центра Ринат Максютов объяснил, что тесты на волонтерах начнутся с 15 июля. Об этом специалист заявил во время заседания глав служб государств-участниц ШОС, которые занимаются обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля

Ринат Максютов, гендиректор научного центра "Вектор"

Медики ожидают, что разрабатываемая организацией вакцина будет зарегистрирована в РФ осенью текущего года. После этого вакцина перейдет на пострегистрационные клинические испытания.

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Теги: вакцина, вектор, клинические испытания, ринат максютов, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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