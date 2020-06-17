Вакцины имеют разную форму — жидкую и лиофилизированную.

В России начались клинические испытания двух видов вакцин от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Данные вакцины были разработаны национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Их опробуют на двух группах добровольцев, в каждой из которых состоит по 38 человек. Испытания пройдут в двух столичных лечебных учреждениях.

Вакцины имеют разную форму — жидкую и лиофилизированную. Первую будут тестировать в военном госпитале имени Бурденко — она предназначена для введения внутримышечно. Вторую будут испытывать в Сеченовском университете. Лиофилизированная вакцина — она же порошковая — также будет вводиться внутримышечно.

Ранее глава Минздрава допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года.

Видео: kremlin.ru