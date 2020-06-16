Глава Минздрава допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Министр уверен, что полное снятие ограничений произойдет не раньше 2021 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил прогноз по снятию ограничений.

Мурашко подчеркнул, что нужно иметь фармацевтически управляемую ситуацию. По мнению министра, это произойдет не раньше февраля 2021 года. Вероятнее всего к тому моменту в России появится вакцина. Также, важное условие – это популяционный иммунитет ближе к 50-60%. Тогда можно будет говорить о прерывании цепочки заболевания. Министр добавил, что никто не знает, как будет мутировать вирус. Сейчас по всему миру проводят исследования, но окончательного ответа пока найти не удалось.

С завтрашнего дня в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнутся испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Собянин озвучил срок действия оставшихся ограничений из-за пандемии коронавируса.

Видео: duma.gov.ru