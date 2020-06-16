Градоначальник подчеркнул, что снятие оставшихся ограничений произойдет не раньше середины июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил срок действия оставшихся ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания.

Собянин напомнил, что сейчас в столице идёт поэтапное снятие ограничений. С сегодняшнего дня москвичи могут ходить в стоматологические клиники и получать там плановую помощь. Открылись веранды столичных ресторанов и кафе. Первых посетителей встретили риелторские конторы, библиотеки, службы проката и другие агентства. Начали работать музеи, зоопарки и выставочные залы. Жители Москвы могут посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Следующий этап включает в себя полное открытие ресторанов и кафе, возобновление работы фитнес-индустрии и инфраструктуры города. Это произойдёт 23 июня.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что во Франции загорелась атомная подлодка.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина