Огонь тушили 100 пожарных и более 150 инициативных граждан.

Во Франции загорелась атомная подлодка. Возгорание удалось потушить спустя 14 часов. Об этом сообщила министр обороны республики Флоранс Парли.

Об инциденте стало известно вчера. Загорелась подводная лодка Perle. Это произошло на военно-морской базе в Тулоне. Там атомная подлодка была на ремонте. Атомного топлива и оружия на борту не было. Дым от возгорания не содержит радиоактивных следов.

Флоранс Парли заявила, что лично посетит место возгорания. Известно, что субмарина Perle имеет бортовой номер S606. Подлодка находится в составе французского флота с 1993 года.

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Видео: Twitter/Var-matin