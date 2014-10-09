USS Connecticut возвращается в порт.

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили представители пресс-службы Тихоокеанского флота Вашингтона. Известно, что инцидент произошел с субмариной USS Connecticut (SSN 22 класса Seawolf во время погружения. Экипаж не получил опасных для здоровья и жизни травм. Также не повреждена ядерная силовая установка. Сейчас подводная лодка возвращается в порт.

Connecticut столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм нет. пресс-служба Тихоокеанского флота США

Военные рассказали, что для ВМС США остается приоритетом жизни экипажа. Сейчас подлодка находится в стабильном и безопасном состоянии. Ядерные отсеки остались в полностью боеспособном состоянии. Эксперты оценят ущерб подлодке в ближайшее время. Ведется расследование произошедшего.

Новостной портал института ВМС США (USNI) заявил о том, что в результате инцидента пострадали около 11 человек. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

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