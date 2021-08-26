Военные США потопили фрегат во время учений

Он был списан из состава ВМС в 2015 году.

Военнослужащие соединенных Штатов в рамках учений SINKEX потопили списанный фрегат Ingraham. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Военно-морских сил страны.

Согласно имеющимся данным, по надводному судну были нанесены несколько ударов ракетами, а также торпедой Mark 48, которую выпустили с АПЛ Chicago. В результате атаки фрегат раскололся на две части и ушел ко дну.

Ingraham был списан из состава ВМС государства в 2015 году. Суда данного типа начали создавать в 70-х годах прошлого века. В настоящее время они еще используются военно-морскими силами ряда стран – Австралии, Турции, Польши и некоторыми другими.

Ранее в Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17.

Видео: Youtube / U.S. Navy