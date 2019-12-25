Внутри борта находился глава МВД штата Веракрус.

Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео. Ролик опубликован в социальных сетях. Известно, что борт военно-морского флота страны обрушился на землю вскоре после вылета из аэродрома в штате Идальго. В салоне воздушного судна находился глава МВД штата Веракрус. Чиновник написал в Twitter-аккаунте о том, что продолжает помогать на месте инцидента, хотя "немного пстрадал".

Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Эрик Сиснерос Бургос, глава МВД штата Веракрус

На кадрах, размещенных в Интернете, видно, что вертолет несколько раз опускается и поднимается над полем. затем пилот все же потерял возможность управления судном и упал. Данная авиационная авария стала третьей по счету с участием вертолета Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года упал борт ВМФ. Тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года аналогичная ситуация произошла в штате Сан-Луис-Потоси. Там при тушении пожаров разбился другой Ми-17, жертвами стали семь человек.

В Иванове при посадке у вертолета санавиации оторвалась лопасть.

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