В Иванове при посадке у вертолета санавиации оторвалась лопасть

В результате ЧП никто не пострадал.

В Иванове у вертолета санитарной авиации при посадке оторвалась лопасть и отлетела в автомобиль. Об этом информирует пресс-служба Управления МВД по Ивановской области.

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. В воздушном судне присутствовал только экипаж. В пострадавшем автомобиле пассажиров также не было.

В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей. Винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медслужбы. из сообщения УМВД по Ивановской области

В настоящее время проводится проверка произошедшего. Причина поломки лопасти устанавливается.

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Фото: ГУ МЧС по Ивановской области, Telegram / 112