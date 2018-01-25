Частный самолет неудачно приземлился в Московской области

В Московской области потерпел крушение частный легкомоторный самолет-амфибия. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 23 августа в Коломне. Воздушное судно село на воду Москва-реки и перевернулось. По предварительной информации, пострадавших нет
Уточняется, что пилот самолета отрабатывал взлет-посадку на воде, но на четвертый раз приводнился неудачно. Экипаж добрался до суши своими силами. Воздушное судно вытащили на берег с помощью баржи.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Ранее в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29.
Видео: Telegram / Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все