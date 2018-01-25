Частный самолет неудачно приземлился в Московской области

Воздушное судно приводнилось на Москву-реку и перевернулось.

В Московской области потерпел крушение частный легкомоторный самолет-амфибия. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 23 августа в Коломне. Воздушное судно село на воду Москва-реки и перевернулось. По предварительной информации, пострадавших нет

Уточняется, что пилот самолета отрабатывал взлет-посадку на воде, но на четвертый раз приводнился неудачно. Экипаж добрался до суши своими силами. Воздушное судно вытащили на берег с помощью баржи.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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Видео: Telegram / Mash

