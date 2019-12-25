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В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29
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В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

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Пилот воздушного судна погиб.

В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, инцидент произошел в ходе планового полета. Пилот воздушного судна погиб.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. из сообщения пресс-службы Южного военного округа.

Официальные версии крушения пока не называются. Иные подробности ЧП на данный момент также неизвестны. 

Ранее опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке 17 августа. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку.  В самолете находились три человека, выжить никому не удалось.

Фото: Минобороны РФ

Теги: астраханская область, крушение самолета, миг-29
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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