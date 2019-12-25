В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

Пилот воздушного судна погиб.

В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, инцидент произошел в ходе планового полета. Пилот воздушного судна погиб.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. из сообщения пресс-службы Южного военного округа.

Официальные версии крушения пока не называются. Иные подробности ЧП на данный момент также неизвестны.

Ранее опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке 17 августа. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку. В самолете находились три человека, выжить никому не удалось.

Фото: Минобороны РФ