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В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

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Предварительная причина ЧП - возгорание двигателя.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Об этом информирует пресс-служба ОАК.

Инцидент произошел во время захода самолета на посадку. В корпорации сообщили, что причиной крушения воздушного судна могло стать возгорание двигателя. Точную причину установит специальная комиссия. В самолете находились три человека, по предварительной информации, выжить никому не удалось.

На данный момент известно, что воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км.

Видео: Telegram / 112

Теги: ил-112в, испытание самолета, крушение самолета, московская область, подмосковье
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 12:27

Вот , что значит воровство и коррупция среди чиновников и правительства . Всё чаще падают самолёты и вертолёты .

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