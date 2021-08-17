В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

Предварительная причина ЧП - возгорание двигателя.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Об этом информирует пресс-служба ОАК.

Инцидент произошел во время захода самолета на посадку. В корпорации сообщили, что причиной крушения воздушного судна могло стать возгорание двигателя. Точную причину установит специальная комиссия. В самолете находились три человека, по предварительной информации, выжить никому не удалось.

На данный момент известно, что воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км.

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