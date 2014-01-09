В ближайшие дни начнется ремонт первой советской атомной подлодки в Петербурге

После ремонта она станет главным экспонатом Музея военно-морской славы "Острова фортов".

Стало известно, что ремонт первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" начнется в ближайшие дни. Специалисты приступили к подготовке дока для ремонта. Об этом в среду, 8 декабря, рассказала куратор проекта "Кронштадт. Остров фортов" Ксения Шойгу.

По словам Шойгу, из Мурманской области подлодка прибыла в Кронштадт 8 декабря. Судно находится на сегодняшний день в Кронштадтском морском заводе.

АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" заложили в 1955 году в Северодвинске. На воду она была спущена 9 августа 1957 года. На Северном флоте она прослужила более 30 лет. В 1967 году на подлодке произошел пожар. В нем погибли 39 человек. После ремонта она станет главным экспонатом Музея военно-морской славы "Острова фортов".

Ранее в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов". Корабль проекта 12700 заложили еще в июле 2019 года.

Фото: Вконтакте / Судоремонтный завод "Нерпа"