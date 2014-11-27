В Кронштадт прибыла первая советская атомная подлодка

Путь завершился 1 октября.

В Кронштадт прибыла старейшая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В конце сентября подлодка прибыла в Петербург, где обосновалась на судостроительном заводе "Северные верфи". После чего главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов приказал отбуксировать подлодку в Кронштадт. В пути ее сопровождали три буксира и два катера. Подлодка проделала путь от Снежногорска по Баренцеву и Белому морю, затем вошла в Беломорско-Балтийский канал, проплыла через Онежское и Ладожское озера к Петербургу, затем прибыла в пункт назначения – в Кронштадт.

Теперь "Ленинского комсомола" ждет реставрация. Подлодка станет новым центральным экспонатом Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". Сам кластер откроют после 2023 года.

"Ленинский комсомол" является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой, головным кораблем проекта 672 "Кит". Ее заложили в сентябре 1955 года в Северодвинске и спустили на воду через два года, в августе 1957 года. В 1991 году подлодку вывели из состава Северной флота. В 2010 году главком ВМФ принял окончательное решение сохранить подлодку для истории.

Ранее на Адмиралтейских верфях на воду спустили рыболовный траулер "Капитан Мартынов".

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов