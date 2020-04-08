На Адмиралтейских верфях на воду спустили рыболовный траулер "Капитан Мартынов"

"Капитан Мартынов" является четвертым по счету траулером проекта СТ-192.

На судостроительном заводе Адмиралтейские верфи на воду спустили морозильный рыболовный траулер "Капитан Мартынов". Торжественная церемония состоялась 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Капитан Мартынов" является четвертым по счету траулером проекта СТ-192. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 созданы для добычи сельди и минтая на Восточном побережье страны, а также в Баренцевом и Охотском морях. Мощности фабрик, оборудованных на траулерах, позволяют заготавливать ежесуточно 80 тонн фарша сурими, 60-80 тонн рыбного филе и 250 тонн рыбной кормовой муки.

Губернатор Александр Беглов отметил хорошую работу Адмиралтейских верфей. В июле этого года на воду спустили третий траулер "Механик Сизов", а сегодня – уже четвертый. В настоящий момент на "Адмиралтейских верфях" строится более 50 кораблей и судов – атомные ледоколы, военные корабли, подводные лодки, научные и рыбопромысловые суда. В Петербурге существует более 40 организаций судостроительной отрасли, в которых трудятся более 35 тысяч человек.

Ранее мы писали, что на Адмиралтейских верфях заложены две дизель-электрические подводные лодки.

Фото: пресс-служба Смольного