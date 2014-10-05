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В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов"
Сегодня, 18:37
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В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов"

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Корабль проекта 12700 заложили еще в июле 2019 года.

В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов". В следующем году он должен войти состав Тихоокеанского флота России. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода. 

После спуска на воду "Анатолий Шлемов" встал к причалу завода, где продолжатся работы по его достройке. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнет подготовку к первому этапу швартовных испытаний.

Корабль проекта 12700 заложили еще в июле 2019 года. Сам проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами.

Ранее в Кронштадт прибыла первая советская атомная подлодка.

Фото: snsz.ru

Теги: анатолий шлемов, корабль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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