В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

В Великобритании клинические испытания доказали эффективность дексаметазона.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о научном прорыве в лечении коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Эксперт пояснил, что положительные результаты принесли клинические испытания, которые проводятся на территории Великобритании. Ученые протестировали стероид дексаметазона для избавления пациентов от инфекции.

Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

В клинических испытаниях принимают участие представители Оксфорда. Они установили, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти зараженных, которых медикам приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Показатель смертности снижается на 35 процентов. Для пациентов, которым предоставили кислородное лечение - 20 процентов.

В настоящее время данный препарат одобрен местным правительством. Дексаметазон считается первым в мире лекарством от коронавирусной инфекции.

ВОЗ не имеет претензий к статистике смертности из-за COVID-19 в России.

Видео: Youtube/ Guardian News