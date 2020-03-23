ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса

В понедельник, 23 марта, Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гебрейесус утверждает, что в настоящее время в мире число зараженных коронавирусом превысило 300 тысяч, что говорит об ускорении распространения пандемии.
По его словам, победить коронавирус можно лишь социальное дистанцирование и самоизоляция. Также Гебрейесус напомнил о необходимости медицинских масок.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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Видео:World Health Organization, ABC News
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