ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч.

В понедельник, 23 марта, Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус утверждает, что в настоящее время в мире число зараженных коронавирусом превысило 300 тысяч, что говорит об ускорении распространения пандемии.

По его словам, победить коронавирус можно лишь социальное дистанцирование и самоизоляция. Также Гебрейесус напомнил о необходимости медицинских масок.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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Видео:World Health Organization, ABC News