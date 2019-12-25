Территорию производства превратят в общественное пространство со свободным доступом.

Американский предприниматель Илон Маск пообещал новый завод Tesla с бабочками и рыбами. Об этом генеральный директор компании объявил журналистам в рамках пресс-конференции по итогам квартального отчета автоконцерна.

Бизнесмен заявил о начале строительства нового завода Tesla на территории США. Производство появится в городе Остин, штат Техас. По словам Маска, предприятие станет "экологическим раем". Пространство завода будет открытым для посещения. На территории будет оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, дощатая набережная.

Птицы на деревьях, бабочки, рыбы в ручьях Илон Маск, генеральный директор Tesla

По словам эксперта, под создание фабрики автоконцерна выделено 850 гектаров земли. Участок компания не могла найти в течение нескольких месяцев. Маску удалось получить от властей штата и округа налоговые льготы. Данные преференции позволят предпринимателю сэкономить десятки миллионов долларов.

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