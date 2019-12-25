Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes

Бизнесмен занимает восьмую строчку рейтинга.

Американский бизнесмен Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX оценивается авторами рейтинга в 70,8 миллиардов долларов. В издании указывается на то, что резкое увеличение финансового благополучия предпринимателя связано со скачком стоимости акций Tesla.

Специалисты электронной биржи NASDAQ рассказали, что в середине марта 2020 года одну акцию компании Tesla можно было приобрести за 400 долларов. На момент закрытия торгов 15 июля цена за штуку составила 1541 долларов.

В списке самых богатых людей мира по версии Forbes Илон Маск занимает восьмую позицию. Следом за ним идет владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, а замыкает десятку один из основателей компании Google Ларри Пейдж.

Forbes назвал "Высшую школу экономики" лучшим вузом страны.