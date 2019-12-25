Компания начнет изготавливать машины с пятым уровнем автономного вождения.

Илон Маск сообщил, что Tesla близка к созданию полностью автономного автомобиля. Об этом основатель компании электрокаров рассказал во время ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В 2020 году она состоялась в формате видеоконференции. Американский производитель объяснил, что Tesla в ближайшее время сможет выпустить машину с технологией полной автоматизации (пятого уровня автономного вождения).

Согласно информации, размещенной журналистами из Reuters, базовая функциональность данной технологии будет получена машинами Tesla уже в 2020 году. Однако сейчас компания изготавливает электромобили с технологией расширенной автоматизацией. В них добавлена функция автопилота.

Напомним, что Society of Automotive Engineers выделяет шесть уровней автоматизации машин. Нулевой - подразумевает отсутствие автоматизации. Это говорит о том, что всю работу выполняет водитель. На пятом уровне не требуется вмешательства водителя в процесс вождения.

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