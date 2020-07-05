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Компания Tesla намерена кардинально обновить автопилот

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Программная часть системы поддержки водителей Autopilot будет полностью переписана

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Twitter. Маск уточнил, что в новом программном коде будут намного шире использованы технологии нейронных сетей. 

Предполагается, что новый код будет готов достаточно скоро: по словам Маска, на разработку уйдёт 2-4 месяца. Его внедрение должно положительно повлиять на уровень надежности и безопасности автомобилей компании.

Действующая система поддержки водителей Tesla Autopilot является лучшей в своей категории и способна выполнять несколько функций третьего уровня автономности, в том числе изменять полосу движения. От водителя требуется только наблюдение за ситуацией и возможность в нее вмешаться.  

Видео: YouTube / PrestigeCars ID
 

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Категории: Общество, Лента новостей, Автомобильные новости,

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