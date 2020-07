Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis

В Атлантическом океане удалось найти две створки головного обтекателя ракеты Falcon 9.

Американская компания SpaceX побила рекорд Atlantis. Об этом сообщил ее основатель Илон Маск в собственном аккаунте в Twitter. Предприниматель заявил, что речь идет о запуске южнокорейского военного спутника Army/Navy/Air Force Satellite Information System II (ANASIS-II).

SpaceX впервые удалось сохранить сразу две створки головного обтекателя ракеты Falcon 9. Они были пойманы в Атлантическом океане при помощи кораблей GO Ms. Tree и GO Ms. Chief. Объекты находились в 773 километрах от стартовой площадки. Первая ступень ракеты-носителя приземлилась на баржу Just Read The Instructions, расположенной в 628 километрах от космодрома.

Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 три трое суток побила рекорд шаттла Space Shuttle Atlantis по быстроте использования. Она смогла отправиться в космос спустя 51 день после предыдущего запуска.

SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи.