SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи

Военный спутник ANASIS-II успешно вышел на орбиту планеты.

Американская компания SpaceX осуществила запуск коммуникационного военного спутника для Вооруженных сил Южной Кореи. Аппарат ANASIS-II отправился на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Запуск произведен с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида в 00:30 по московскому времени во вторник.

Напомним, что накануне старта компания заявила, что используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась для запуска на Международную космическую станцию в первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon. Сегодня первая ступень ракеты-носителя смогла в очередной раз совершить посадку на баржу в Атлантическом океане.

Военный спутник отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту через 32 минуты после старта. Трансляция запуска спутника прекратилась после посадки первой ступени на баржу.

Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes.