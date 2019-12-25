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SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи
Сегодня, 8:09
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lesjasap

SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи

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Военный спутник ANASIS-II успешно вышел на орбиту планеты.

Американская компания SpaceX осуществила запуск коммуникационного военного спутника для Вооруженных сил Южной Кореи. Аппарат ANASIS-II  отправился на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Запуск произведен с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида в 00:30 по московскому времени во вторник.

Напомним, что накануне старта компания заявила, что используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась для запуска на Международную космическую станцию в первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon. Сегодня первая ступень ракеты-носителя смогла в очередной раз совершить посадку  на баржу в Атлантическом океане.

Военный спутник отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту через 32 минуты после старта. Трансляция запуска спутника прекратилась после посадки первой ступени на баржу.

Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии Forbes.

Теги: anasis-ii, falcon 9, spacex, спутник, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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