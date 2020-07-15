Новый российский спутник-инспектор прошел испытания на орбите

Об этом рассказали в Министерстве обороны

В ведомстве уточнили, что с помощью разработки было изучено техническое состояние одного из российских космических аппаратов, на данный момент находящихся на орбите Земли. Наземные службы получили ценные данные.

Спутники-инспекторы малого размера, способные перемещаться по орбите, предназначены для внешнего осмотра и бесконтактной диагностики других аппаратов. Кроме того, с их помощью можно получать данные не только своих, но и чужих устройств.

Ранее в "Роскосмосе" объявили о новом способе запуска таких устройств: выведение на орбиту ниже цели позволит спутникам-инспекторам оставаться практически незамеченными. Их сможет выявить только специальное высокочувствительное оборудование.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/DOCUMENTARY TUBE