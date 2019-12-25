Crew Dragon доставили на платформу Go Navigator.

НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива. Ролик появился в Twitter-аккаунте Национального американского управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. На кадрах заснято, как специалисты поднимают космический корабль из воды. Затем объект погружается на платформу Go Navigator.

В посте отмечается, что на борту многоразового космического корабля Crew Dragon находились американские астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Напомним, что данный корабль отсоединился от Международной космической станции 2 августа. В этот же день Crew Dragon совершил спуск на Землю. Он приводнился в Мексиканском заливе.

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