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Российский космонавт Иван Вагнер показал отстыковку Crew Dragon от МКС
Сегодня, 19:25
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Российский космонавт Иван Вагнер показал отстыковку Crew Dragon от МКС

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Два американских космонавта возвращаются обратно на Землю.

Накануне американский корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Космонавт Иван Вагнер поделился снимками из космоса.

Расстыковка была на ночной стороне, и мы могли наблюдать импульсы двигателей ориентации. Это было красиво! К сожалению, сами импульсы снять не успел, корабль довольно быстро ушел вверх относительно станции.

рассказал космонавт. 

Вагнер также пожелал Бобу Бенкену и Дагу Херли безопасного полета и успешного возвращения на Землю. Они провели в космическом полете 2 месяца. 

Ранее Piter.TV пообщался с космонавтом Сергеем Крикалевым, чтобы узнать его отношения о запуске американского Crew Dragon.

Фото: vk.com/ivan_mks63

Теги: crew dragon, космонавт, космос, мкс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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