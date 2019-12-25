Российский космонавт Иван Вагнер показал отстыковку Crew Dragon от МКС

Два американских космонавта возвращаются обратно на Землю.

Накануне американский корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Космонавт Иван Вагнер поделился снимками из космоса.

Расстыковка была на ночной стороне, и мы могли наблюдать импульсы двигателей ориентации. Это было красиво! К сожалению, сами импульсы снять не успел, корабль довольно быстро ушел вверх относительно станции. рассказал космонавт.

Вагнер также пожелал Бобу Бенкену и Дагу Херли безопасного полета и успешного возвращения на Землю. Они провели в космическом полете 2 месяца.

Ранее Piter.TV пообщался с космонавтом Сергеем Крикалевым, чтобы узнать его отношения о запуске американского Crew Dragon.

Фото: vk.com/ivan_mks63