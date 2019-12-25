Крикалёв не считает запуск американского Crew Dragon началом эры частного кораблестроения

Сотрудник "Роскосмоса" отметил, что проект реализовывался частной компанией, но за государственные деньги. Так было и раньше.

В "Роскосмосе" не считают полет "Crew Dragon" частной компании Илона Маска "потерей" для России. Таким мнением с Piter.TV поделился исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалёв.

Вы шли по улице, нашли денюжку. Завтра пошли и не нашли. Это же не значит, что у вас потеря. Просто вам вчера повезло. Вот и нам повезло. Это нормально, когда каждый делает свои дела. отметил Крикалёв.

В "Роскомосе" планируют дальнейшее сотрудничество с NASA. По словам космонавта, на протяжении всего времени США и Россия помогали друг другу в космической сфере, выручали, если что-то было нужно. Однако был и другой случай.

Был момент, когда американцы нам помочь не могли. На России лежала программа доставки людей в одиночку. По грузам у нас резервы были, а по людям ― нет. Появляется новый корабль, появляются для нас резервы. Чем больше будет возможностей доставки людей, тем больше у нас появляется резервов и надежнее становится программа – добавил космонавт.

Еще задолго до запуска Crew Dragon велись разговоры о перекрестных полетах. Но прежде нужно подтвердить надежность кораблей, завершить испытания, добавил эксперт.

Сергей Крикалёв также отметил, что в полете частного космического корабля нет ничего нового. Несмотря на то, что на МКС отправился корабль компании Space X, это было сделано на деньги государства. Частная компания реализовала деньги, вложенные в проект.

У нас тоже самое происходит с нашей космонавтикой. РКК "Энергия", которая делает нам космические корабли "Союз" является акционерным обществом и за деньги государства делает бизнес. Для них это доход, для государства ― расход. Мы-то как раз так давно уже делаем. Это же касается и американской компании Boeing, которая делала модули станций. – рассказал сотрудник "Роскосмоса".

Напомним, 30 мая в США произошел запуск корабля "Crew Dragon" с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту. Космический корабль был разработан частной компанией "SpaceX" по заказу "NASA".

Ранее испытания проходили с грузами на борту. На следующий день, 31 мая, "Crew Dragon" пристыковался на МКС. Ранее американские космонавты летали на "Союзе" и платили за место в экипаже. Теперь у них появился собственный космический транспорт. После старта руководитель "Роскосмоса" поздравил Маска с успешным запуском в Twitter, предприниматель ответил ему по-русски.

Фото: krikalev.ru