Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с удачным стартом

В Twitter основатель SpaceX прокомментировал желание "Роскосмоса" сотрудничать.

Илон Маск по-русски ответил Дмитрию Рогозину на поздравления с удачным стартом. Глава американской компании SpaceX прокомментировал пост в Twitter руководителя "Роскосмоса". Американец решил ответить российскому коллеге на русском языке.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество Илон Маск, основатель SpaceX

Напомним, что ранее Илон Маск вспомнил, что Дмитрий Рогозин назвал космический корабль Crew Dragon "батутом". Основатель SpaceX объявил, что "батут работает". Американец добавил, что это внутренняя шутка, которую не все поймут. Позднее глава "Роскосмоса" ответил Маску, что он оценил юмор.

Командир Crew Dragon ударился головой во время перехода на МКС.