Вместе с американским экипажем на космическом корабле отправится Тома Песке.

Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил Тома Песке. Он объяснил, что отправится в космический полет в 2021 году вместе с экипажем корабля от американской компании SpaceX.

Конец неопределенности: в следующем году я полечу на Crew Dragon (компании) SpaceX. Тренировки в его футуристической кабине уже начались Тома Песке, французский астронавт

Позже иностранец добавил, что станет первым европейцем, который "поведет дракона" в космос.

Российский космонавт посетил корабль Crew Dragon.



