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Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon
Сегодня, 13:04
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lesjasap

Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon

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Вместе с американским экипажем на космическом корабле отправится Тома Песке.

Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил Тома Песке. Он объяснил, что отправится в космический полет в 2021 году вместе с экипажем корабля от американской компании SpaceX.

Конец неопределенности: в следующем году я полечу на Crew Dragon (компании) SpaceX. Тренировки в его футуристической кабине уже начались

Тома Песке, французский астронавт

Позже иностранец добавил, что станет первым европейцем, который "поведет дракона" в космос.

Российский космонавт посетил корабль Crew Dragon.


 

Теги: crew dragon, астронавт, тома песке, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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