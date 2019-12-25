Основателя SpaceX пригласили посмотреть на Великие пирамиды после его твита.

Американского бизнесмена Илона Маска пригласили в Египет убедиться, что пирамиды построили не пришельцы.

Очевидно, пришельцы построили пирамиды сообщение Илона Маска в Twitter

После данного твита глава Министерства международного сотрудничества Рания аль-Машат пригласила иностранца посетить Египет, чтобы тот своими глазами смог убедиться, что это не так.

С восхищением слежу за вашей работой. Приглашаю вас и SpaceX изучить исследования о том, как были возведены пирамиды, а также посмотреть гробницы строителей пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас! Рания аль-Машат, министр международного сотрудничества Египта

Местный египтолог позволил себе более резкое высказывание в адрес основателя SpaceX. Захи Хавас ранее управлял министерством по делам древностей назвал высказывание Маска "полной галлюцинацией". Он категорично выступил против инопланетной теории происхождения пирамид.

Внутри Великой пирамиды есть надписи о строителях пирамид, и я нашел гробницы тех, кто их строил, и там написано, что эти люди были египтянами, а не рабами Захи Хавас, египтолог

Эксперт уточнил, что все захоронения вокруг Великих пирамид упоминают фараона и пирамиду Хеопса.

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса.