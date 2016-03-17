В Каире впервые за 100 лет началась реставрация позолоченного саркофага Тутанхамона

Тутанхамон правил с 1332 по 1323 год до нашей эры. Ранее ученым с помощью теста ДНК удалось установить, что фараон был гермафродитом

Археологи впервые за 97 лет начали реставрацию позолоченного саркофага Тутанхамона. Работы проводятся в мастерских нового Египетского музея у пирамид Гизы.

Саркофаг нашел археолог Говард Картер в 1922 году. Сейчас у саркофага повреждена деревянная основа, а также золотые пластины, так как гробница была открытого типа. Журналистов пригласили в музей посмотреть на саркофаг, но он был скрыт от влажности и бактерий целлофаном.

Тутанхамон правил с 1332 по 1323 год до нашей эры. Ранее ученым с помощью теста ДНК удалось установить, что фараон был гермафродитом. То есть из-за нарушения нормального числа хромосом у него были и мужские, и женские половые признаки. Также у фараона были очень узкие бедра, он хромал.

Ранее в Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий.

Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Видео: YouTube/ brandoquilici