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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Сегодня, 15:20
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nastya960

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

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Мумии находились в песке в деревянных гробах с росписью, что совсем не свойственно египтянам.

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире -  Джосера. Об этом сообщил Science in Poland.

Мумии были найдены  в траншее глубиной 20 и шириной около 40 м, в священной области вокруг пирамиды. Мумии находились в песке в деревянных гробах с росписью, что совсем не свойственно египтянам.

Ученый из Варшавского университета Камил Курашкевич предположил, что создатель рисунка был неграмотным и хотел сымитировать иероглифы, которые видел ранее. Также на гробах был изображен бог Анубис в образе шакал необычного синего цвета. В остальных случаях он был изображен в виде шакала или человека с головой шакала черного цвета.

Так ученые рассказали, что мумии подвергались нескольким основным процедурам бальзамирования, а не всему принятому процессу.

В 2018 году в Шлиссельбурге рабочие нашли в земле мумию со шпагой и пистолетами.

Фото: Science in Poland

Теги: египет, мумия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:11

Опять, как всегда фальсификация. Видимо этому пшехи научились у своих " колен" наглов.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:45

Откуда они их там берут? 

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