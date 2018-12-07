В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера. Об этом сообщил Science in Poland.
Мумии были найдены в траншее глубиной 20 и шириной около 40 м, в священной области вокруг пирамиды. Мумии находились в песке в деревянных гробах с росписью, что совсем не свойственно египтянам.
Ученый из Варшавского университета Камил Курашкевич предположил, что создатель рисунка был неграмотным и хотел сымитировать иероглифы, которые видел ранее. Также на гробах был изображен бог Анубис в образе шакал необычного синего цвета. В остальных случаях он был изображен в виде шакала или человека с головой шакала черного цвета.
Так ученые рассказали, что мумии подвергались нескольким основным процедурам бальзамирования, а не всему принятому процессу.
В 2018 году в Шлиссельбурге рабочие нашли в земле мумию со шпагой и пистолетами.
Фото: Science in Poland
Обсуждение ( 1 )
Опять, как всегда фальсификация. Видимо этому пшехи научились у своих " колен" наглов.
Откуда они их там берут?